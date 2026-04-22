गेमिंगसाठी सर्वोत्तम फोन

22 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

गेमिंगची लोकप्रियता

आजकाल मोबाईल गेमिंगची लोकप्रियता वाढली आहे.

सर्वांना आवड

अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण गेम खेळतात. 

अडथळ्याशिवाय गेमिंगचा आनंद

लोकांना असे स्मार्टफोन हवे आहेत जे अडथळ्याशिवाय गेमिंगचा आनंद देतील.

हाय-ग्राफिक्स गेम्ससाठी, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि चांगली बॅटरी असणे अत्यावश्यक आहे. 

हाय-ग्राफिक्स गेम्स

ROG Phone 9 Pro सिरीज गेमिंगसाठी प्रसिद्ध आहे.

गेमिंगसाठी प्रसिद्ध

यात 185 Hz AMOLED डिस्प्ले आहे. ज्यामुळे BGMI आणि COD सारख्या गेम्समध्ये अतिशय सुरळीत अनुभव मिळतो. 

185 Hz AMOLED डिस्प्ले

हा गेमर्ससाठी नंबर १ फोन मानला जातो आणि त्याची किंमत सध्या अंदाजे १ लाख १३ हजार रुपये आहे.  

गेमर्ससाठी नंबर १ 

ओप्पो के १३ टर्बो ५ जी एक मध्यम श्रेणीतील गेमिंग स्मार्टफोन आहे.

ओप्पो के १३ टर्बो ५ जी 

त्याची सुरुवातीची किंमत २७,९९९ रुपये आहे.

किंमत

