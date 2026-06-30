Facebook Marketplace वर खरेदी-विक्री करताय? 'या' 9 चुका महागात पडू शकतात!

Science Technology

30 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Marketplace वापरताना सावध रहा

Facebook Marketplace वर लाखो वस्तू खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. मात्र, काही साध्या चुका आर्थिक नुकसान किंवा फसवणुकीचे कारण ठरू शकतात.

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अवास्तव स्वस्त ऑफरवर लगेच विश्वास ठेवू नका

बाजारभावापेक्षा खूप कमी किंमत दिसत असेल, तर ऑफरची नीट पडताळणी करा. अशा जाहिरातींमध्ये फसवणुकीचा धोका असू शकतो.

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खरेदी करण्यापूर्वी विक्रेत्याचे प्रोफाइल, अकाउंट किती जुने आहे आणि उपलब्ध असल्यास रेटिंग किंवा पुनरावलोकने तपासा.

विक्रेत्याची माहिती तपासा

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वस्तू प्रत्यक्ष पाहण्यापूर्वी किंवा व्यवहार निश्चित होण्यापूर्वी संपूर्ण रक्कम पाठवणे टाळा. शक्य असल्यास सुरक्षित पेमेंट पद्धती वापरा.

आगाऊ पैसे पाठवू नका

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वस्तूचे वास्तविक फोटो, स्थिती, बिल, वॉरंटी आणि आवश्यक तपशील मागा. शंका असल्यास अतिरिक्त फोटो किंवा व्हिडिओ मागणे योग्य ठरते.

उत्पादनाची सविस्तर माहिती घ्या

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प्रत्यक्ष व्यवहार करायचा असल्यास गर्दीच्या आणि सुरक्षित सार्वजनिक ठिकाणी भेटण्याला प्राधान्य द्या.

सार्वजनिक ठिकाणी भेटा

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Marketplace च्या नावाखाली आलेल्या अनोळखी लिंक, QR कोड किंवा बनावट पेमेंट पेजवर क्लिक करणे टाळा.

संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नका

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चॅट, पेमेंटची पावती आणि व्यवहाराशी संबंधित माहिती जतन करून ठेवा. गरज पडल्यास ती उपयोगी ठरू शकते.

व्यवहाराचे पुरावे जतन करा

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फसवणुकीचा संशय आल्यास त्या लिस्टिंग किंवा अकाउंटला Report करा आणि व्यवहार पुढे नेऊ नका.

संशयास्पद अकाउंटची तक्रार करा

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