Instagram तुमच्याबद्दल किती माहिती ठेवते?

Science Technology

 30 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Instagram फक्त फोटो-व्हिडिओ पाहत नाही!

तुम्ही APP कसा वापरता, काय पाहता आणि कोणाशी संवाद साधता, यासह विविध प्रकारची माहिती Instagram गोळा करते.

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तुमची वैयक्तिक माहिती

अकाउंट तयार करताना दिलेले नाव, ई-मेल, मोबाईल नंबर, जन्मतारीख आणि प्रोफाइल माहिती जतन केली जाते.

Picture Credit:  pinterest

तुमची प्रत्येक Activity

कोणत्या पोस्टला Like केले, कोणत्या Reels पाहिल्या, किती वेळ पाहिल्या, Comment, Share आणि Save यासारखी माहितीही नोंदवली जाते.

Picture Credit:  pinterest

परवानगी दिल्यास तुमचे अंदाजे Location, Device Model, IP Address, ऑपरेटिंग सिस्टम आणि ब्राउझरची माहितीही गोळा केली जाऊ शकते.

Location आणि Device माहिती

Picture Credit:  pinterest

Instagram वर तुम्ही कोणते Accounts, Hashtags किंवा Topics Search करता, याची माहितीही सेव्ह केली जाऊ शकते.

Search History

Picture Credit:  pinterest

तुमच्या आवडी, सर्च हिस्ट्री आणि अॅक्टिव्हिटीच्या आधारे तुम्हाला वैयक्तिकृत (Personalized) जाहिराती दाखवल्या जातात.

जाहिराती का दिसतात?

Picture Credit:  pinterest

 Location Permission बंद ठेवा.  Ad Preferences तपासा. App Permissions मर्यादित ठेवा. Sensitive Content Control वापरा. Account Privacy Settings नियमित तपासा.

ही माहिती कशी नियंत्रित कराल?

Picture Credit:  pinterest

Instagram च्या Accounts Center > Your Information & Permissions मध्ये जाऊन तुमचा डेटा पाहू, डाउनलोड करू किंवा काही माहिती हटवू शकता.

तुमचा डेटा कसा तपासाल?

Picture Credit:  pinterest

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