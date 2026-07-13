IQ (Intelligence Quotient) ही व्यक्तीची तर्कशक्ती, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि विश्लेषणात्मक विचार मोजणारी संकल्पना आहे.
Picture Credit : Pinterest
EQ (Emotional Quotient) म्हणजे स्वतःच्या आणि इतरांच्या भावना समजून घेणे, नियंत्रित करणे आणि योग्य प्रतिसाद देण्याची क्षमता.
Picture Credit : Pinterest
प्रमाणित Psychometric Tests आणि संगणक-आधारित मूल्यांकनाद्वारे IQ मोजला जातो. यामध्ये तर्क, स्मरणशक्ती आणि समस्या सोडवण्याचे प्रश्न असतात.
Picture Credit : Pinterest
EQ साठी प्रश्नावली, वर्तनाचे विश्लेषण आणि काही प्रमाणित मानसशास्त्रीय मूल्यांकन पद्धती वापरल्या जातात.
Picture Credit : Pinterest
काही प्लॅटफॉर्म AI चा वापर करून उत्तरांचे किंवा वर्तनाचे विश्लेषण करतात. मात्र AI हा फक्त सहाय्यक असतो, अंतिम निर्णयाचा पर्याय नाही.
Picture Credit : Pinterest
नाही. चेहरा, फोटो किंवा फिंगरप्रिंट पाहून IQ किंवा EQ अचूक मोजता येतो, याला वैज्ञानिक आधार नाही.
Picture Credit : Pinterest
मनोरंजनासाठी असलेल्या ऑनलाइन टेस्ट आणि प्रमाणित मानसशास्त्रीय चाचण्या यामध्ये मोठा फरक असतो. अचूक मूल्यांकनासाठी प्रमाणित टेस्टच अधिक विश्वासार्ह मानल्या जातात.
Picture Credit : Pinterest
IQ आणि EQ हे कोणत्याही एका मशीनने थेट मोजले जात नाहीत. त्यासाठी प्रमाणित मानसशास्त्रीय चाचण्या, प्रशिक्षित तज्ज्ञांचे मूल्यांकन आणि काही ठिकाणी AI-आधारित विश्लेषणाचा पूरक वापर केला जातो.
Picture Credit : Pinterest