प्रिमियम पेट्रोल हे उच्च-ऑक्टेन (95+RON) इंधन आहे.
प्रिमियम पेट्रोल कोणत्याही गाडीत सुरक्षितपणे वापरता येते.
मात्र, वाहन उत्पादकाचा विचार सर्वात महत्त्वाचा असतो.
प्रिमियम पेट्रोल इंजिन नॉकिंग कमी करते आणि सुरळीत कार्य करते.
बजेट कारमध्ये यामुळे पॉवर किंवा मायलेजमध्ये फारसा फरक पडत नाही.
सामान्य गाडीत बसवल्याने काही नुकसान होणार नाही, पण खर्च वाढेल.
त्यामध्ये असलेले डिटर्जंट ऍडिटीव्ह्ज इंजिनमध्ये कार्बन जमा होण्यास प्रतिबंध करतात.
उपलब्ध पर्यायांमध्ये इंडियन ऑइल XP95, एचपी पॉवर ९५ आणि बीपीसीएल स्पीड ९७ यांचा समावेश आहे.
तुमच्या गाडीला प्रिमियम इंधनाची आवश्यकता असल्यास त्याचा वापर करा. मात्र, सर्वसाधारण गाड्यांमध्ये हा एक ऐच्छिक पर्याय आहे.
