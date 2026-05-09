उन्हाळ्यात या कारणांमुळे फुटतात गाडीचे टायर

Automobile

09 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

उन्हाचा परिणाम

उन्हाळा सुरु होताच लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. उन्हाचा केवळ माणसांवरच नाही तर गाड्यांवरही परिणाम होतो.

टायरसाठी घातक

तीव्र सूर्यप्रकाश आणि वाढते तापमान गाडीच्या टायरसाठी विशेषत: धोकादायक ठरु शकते.

जाणून घ्या कारण

उन्हाळ्यात गाडी चालवताना टायर अचानक फुटतो. हे तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल. चला जाणून घेऊया यामागे काय कारण आहे.

अत्यधिक उष्णतेमध्ये टायरमधील हवा प्रसरण पावते, त्यामुळे दाब वाढतो.

अत्यधिक उष्णता

जर टायरमध्ये आधीच गरजेपेक्षा जास्त हवा भरलेली असेल तर तो फुटण्याचा धोका आणखी वाढतो. 

गरजेपेक्षा जास्त हवा

त्याचप्रमाणे, जास्त वेळ सतत गाडी चालवल्याने टायर जास्त गरम होतात. ज्यामुळे खराब झालेले किंवा झिजलेले टायर लवकर फुटतात.

झिजलेले टायर

याशिवाय, क्षमतेपेक्षा जास्त भार असलेले वाहन चालवल्याने टायरवर अतिरिक्त दाब येतो, ज्यामुळे टायर फुटण्याचा धोका वाढतो.

टायर फुटण्याचा धोका

जास्त वेगाने गाडी चालवल्याने टायरचे तापमान वाढते आणि तो फुटतो.

टायरचे तापमान

वेळोवेळी टायरमधील हवेचा दाब आणि त्याची स्थिती तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेणेकरुन असे अपघात टाळता येतील.

टायरमधील हवेचा दाब

