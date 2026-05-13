गाडी स्टार्ट होत नाही? 'ही' असू शकतात कारण

13 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बॅटरी डाऊन होणे

डेड बॅटरी हे सर्वात सामान्य कारण असते. होन आणि लाईट्स ही डिम होतात.

स्टार्टर मोटर प्रॉब्लेम

चावी फिरवल्यावर आवाज येतो पण इंजिन स्टार्ट होत नाही? स्टार्टर मोटर खराब असू शकते. 

टाकीत इंधन कमी असणे किंवा इंधन पंप नीट काम न करणे हेही कारण असू शकते.

इंधन कमी असणे

विशेषत: पेट्रोल कारमध्ये खराब स्पार्क प्लग मुळे lgnition होत नाही. 

स्पार्क प्लग खराब असणे

Alternator बॅटरी चेंज करत असतो. ती खराब झाल्यास बॅटरी पटकन डाऊन होते. 

Alternator मध्ये बिघाड

लूज वायरिंग किंवा जळालेला Fuse मुळे कार इलेक्ट्रीकल सिस्टीम बंद पडू शकते.

Fuse किंवा वायरिंग प्रॉब्लेम

स्मार्ट की असलेल्या कार्समध्ये की बॅटरी संपल्यास कार डिटेक होत नाही.

Key Fob बॅटरी संपणे

ओवरहिटमुळे इंजिन Components डॅमेज होतात आणि कार स्टार्ट होत नाही.

इंजिन ओवरहिट

