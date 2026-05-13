डेड बॅटरी हे सर्वात सामान्य कारण असते. होन आणि लाईट्स ही डिम होतात.
चावी फिरवल्यावर आवाज येतो पण इंजिन स्टार्ट होत नाही? स्टार्टर मोटर खराब असू शकते.
टाकीत इंधन कमी असणे किंवा इंधन पंप नीट काम न करणे हेही कारण असू शकते.
विशेषत: पेट्रोल कारमध्ये खराब स्पार्क प्लग मुळे lgnition होत नाही.
Alternator बॅटरी चेंज करत असतो. ती खराब झाल्यास बॅटरी पटकन डाऊन होते.
लूज वायरिंग किंवा जळालेला Fuse मुळे कार इलेक्ट्रीकल सिस्टीम बंद पडू शकते.
स्मार्ट की असलेल्या कार्समध्ये की बॅटरी संपल्यास कार डिटेक होत नाही.
ओवरहिटमुळे इंजिन Components डॅमेज होतात आणि कार स्टार्ट होत नाही.
