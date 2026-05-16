उन्हाळी सर्दी हा एक विषाणूजन्य संसर्ग आहे जो बाहेर तापमान वाढलेले असतानाही होतो. मुख्यत्वे एन्टेरोव्हायरसमुळे होणाऱ्या या संसर्गामुळे हिवाळ्यातील सर्दीसारखीच लक्षणे दिसू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यात 'रायनोव्हायरस'ऐवजी 'नॉन-पोलिओ एन्टेरोव्हायरस'चा संसर्ग जास्त होतो, ज्यामुळे नाक वाहणे, घसा खवखवणे आणि ताप येणे अशी लक्षणे दिसतात.
Picture Credit: Pinterest
कडक उन्हातून आल्यावर लगेच AC (एअर कंडिशनर्स) मध्ये बसणे किंवा अति-थंड पाणी पिणे यामुळे शरीराचे तापमान अचानक बदलते आणि रोगप्रतिकारशक्तीवर ताण येतो.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यात आराम मिळवण्यासाठी अतिप्रमाणात थंड पाणी, आइस्क्रीम किंवा कोल्ड्रिंक्स पिण्यामुळे घशाचे संरक्षण कमी होते आणि विषाणूंचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यात शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास आणि अति उष्णतेमुळे थकवा आल्यास शरीराची नैसर्गिक ताकद कमी होते.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यात हवेत उडणारे परागकण (Pollen) आणि धुळीमुळे अनेकदा ॲलर्जी होते, ज्याला 'उष्ण सर्दी' किंवा 'एलर्जिक ऱ्हायरिटिस' म्हणतात.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यातील सर्दी आणि आजारपण टाळण्यासाठी, तुमच्या जीवनशैलीत आणि आहारात वेळेवर बदल केले, तर या समस्या सहज टाळता येणं शक्य आहे.
Picture Credit: Pinterest