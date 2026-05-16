उन्हाळ्यात सर्दी का होते, जाणून घ्या

Lifestyle

16 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

उन्हाळी सर्दी म्हणजे काय?

उन्हाळी सर्दी हा एक विषाणूजन्य संसर्ग आहे जो बाहेर तापमान वाढलेले असतानाही होतो. मुख्यत्वे एन्टेरोव्हायरसमुळे होणाऱ्या या संसर्गामुळे हिवाळ्यातील सर्दीसारखीच लक्षणे दिसू शकतात.

उन्हाळ्यात 'रायनोव्हायरस'ऐवजी 'नॉन-पोलिओ एन्टेरोव्हायरस'चा संसर्ग जास्त होतो, ज्यामुळे नाक वाहणे, घसा खवखवणे आणि ताप येणे अशी लक्षणे दिसतात. 

विषाणूंचा प्रादुर्भाव

कडक उन्हातून आल्यावर लगेच AC (एअर कंडिशनर्स) मध्ये बसणे किंवा अति-थंड पाणी पिणे यामुळे शरीराचे तापमान अचानक बदलते आणि रोगप्रतिकारशक्तीवर ताण येतो.

तापमानातील अचानक बदल 

उन्हाळ्यात आराम मिळवण्यासाठी अतिप्रमाणात थंड पाणी, आइस्क्रीम किंवा कोल्ड्रिंक्स पिण्यामुळे घशाचे संरक्षण कमी होते आणि विषाणूंचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. 

थंड पदार्थांचा अतिरेक

 उन्हाळ्यात शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास आणि अति उष्णतेमुळे थकवा आल्यास शरीराची नैसर्गिक ताकद कमी होते. 

डिहायड्रेशन आणि थकवा

 उन्हाळ्यात हवेत उडणारे परागकण (Pollen) आणि धुळीमुळे अनेकदा  ॲलर्जी होते, ज्याला 'उष्ण सर्दी' किंवा 'एलर्जिक ऱ्हायरिटिस' म्हणतात.

धूलिकण आणि  ॲलर्जी

उन्हाळ्यातील सर्दी आणि आजारपण टाळण्यासाठी, तुमच्या जीवनशैलीत आणि आहारात वेळेवर बदल केले, तर या समस्या सहज टाळता येणं शक्य आहे.

आहारामध्ये बदल

