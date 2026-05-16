आंब्याच्या स्वादाने भरलेलं खास मँगो पुडिंग 

16 May 2026

Author:  नुपूर भगत

आंब्याची साल काढून तुकडे करा आणि मिक्सरमध्ये गुळगुळीत प्युरी बनवा.

आंब्याची पुरी

कोमट पाण्यात जिलेटिन किंवा अगर-अगर घालून नीट विरघळून घ्या.

जिलेटिन मिक्स करा

एका पॅनमध्ये दूध आणि साखर घालून हलके गरम करा. साखर पूर्ण विरघळेपर्यंत ढवळा.

 दूध गरम करा

दुधाचे मिश्रण थंड झाल्यावर त्यात फ्रेश क्रीम आणि आंब्याची प्युरी घाला.

क्रीम आणि आंबा मिसळा

आता तयार केलेले जिलेटिन मिश्रण पुडिंगच्या मिश्रणात घालून व्यवस्थित एकजीव करा.

 जिलेटिन घाला

हे मिश्रण सर्व्हिंग ग्लास किंवा बाऊलमध्ये ओता आणि ३-४ तास फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.

सेट होण्यासाठी ठेवा

सेट झालेल्या मँगो पुडिंगवर ड्रायफ्रूट्स किंवा आंब्याचे छोटे तुकडे घालून थंडगार सर्व्ह करा

सर्व्ह करा

