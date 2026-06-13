युद्धाच्या संकटामुळे सरकारने काही ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवर बंदी घातली आहे.
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बंदी घातलेले ते ग्राहक कोण आहेत, हे तुम्हाला माहिती आहे का?
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सरकारने औद्योगिक, व्यवसायिक आणि संस्थात्मक वापरकर्त्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या खरेदीवर बंदी घातली आहे.
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या वापरकर्त्यांना त्यांच्या गरजेचे पेट्रोल आणि डिझेल फक्त घाऊक विक्री केंद्रांमधूनच खरेदी करावं लागेल.
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ही बंदी पुढील ९० दिवसांसाठी लागू राहिल.
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मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
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दिल्लीतील पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा दर ९५.२० प्रति लिटर आहे.
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दुसरीकडे, घाऊक विक्रीमध्ये त्याचा भाव १३४.५० रुपये प्रति लिटर आहे.
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पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
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EV कार घेतली, चार्जिंग स्टेशनही आहे तरीपण,