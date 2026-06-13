पेट्रोल-डिझेल खरेदीवर पुढील ९० दिवस बंदी

Business

14 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

इंधनावर बंदी

युद्धाच्या संकटामुळे सरकारने काही ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवर बंदी घातली आहे.

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बंदी घातलेले ग्राहक

बंदी घातलेले ते ग्राहक कोण आहेत, हे तुम्हाला माहिती आहे का?

Picture Credit: Pinterest

पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवर बंदी

सरकारने औद्योगिक, व्यवसायिक आणि संस्थात्मक वापरकर्त्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या खरेदीवर बंदी घातली आहे.

Picture Credit: Pinterest

या वापरकर्त्यांना त्यांच्या गरजेचे पेट्रोल आणि डिझेल फक्त घाऊक विक्री केंद्रांमधूनच खरेदी करावं लागेल.

केंद्रांमधूनच खरेदी

Picture Credit: Pinterest

ही बंदी पुढील ९० दिवसांसाठी लागू राहिल.

९० दिवसांसाठी बंदी

Picture Credit: Pinterest

मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सरकारचा निर्णय

\Picture Credit: Pinterest

दिल्लीतील पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा दर ९५.२० प्रति लिटर आहे.

डिझेलचा दर ९५.२० प्रति लिटर 

Picture Credit: Pinterest

दुसरीकडे, घाऊक विक्रीमध्ये त्याचा भाव १३४.५० रुपये प्रति लिटर आहे. 

१३४.५० रुपये प्रति लिटर

Picture Credit: Pinterest

पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

पेट्रोल, डिझेलची उपलब्धता

Picture Credit: Pinterest

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