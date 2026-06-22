आताच बदला व्हॉटसॲपमधील या सेटिंग! 

Science Technology

22 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

युजर्सचा अनुभव

व्हॉट्सॲपमध्ये अशा काही सेटिंग आहेत ज्यामुळे युजर्सचा अनुभव अधिक चांगला होऊ शकतो.

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जाणून घेऊ

अशाच काही सेटिंग्जबद्दल आता जाणून घेऊया.

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चॅट लॉक

तुमचे वैयक्तिक चॅट दुसऱ्यांच्या नजरेपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी चॅट लॉक फीचर वापरा.

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व्हॉट्सअपमधील फोटो आणि व्हिडीओने फोनचे स्टोरेज फुल होत असेल तर ऑटो डाउनलोड बंद करा.

ऑटो डाउनलोड

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लास्ट सीन आणि प्रोफाईल फोटो सगळ्यासाठी सुरू ठेवण्याऐवजी केवळ तुमच्या संपर्कापुरते मर्यादित ठेवा.

लास्ट सीन

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तुमचे व्हॉट्सॲप अकाऊंट जास्त सुरक्षित ठेवण्यासाठी टू स्टेप व्हेरिफिकेशन चालू करा.

टू स्टेप व्हेरिफिकेशन

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जुने मेसेज व्हॉटसअप स्टोरेज फुल करत असतील तर डिसअपीयरिंग मेसेज फीचर वापरा.

डिसअपीयरिंग मेसेज

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महत्त्वाच्या मेसेजसाठी वेगळी नॉटिफिकेशन टोन सेट करा.

नॉटिफिकेशन टोन

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