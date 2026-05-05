EV घेतलीय? पण, चार्जिंग? काय ठरेल फायदेशीर?

05 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

EV घेतलीय. पण, घरात चार्ज करायचे की स्टेशनवर. दोन्हीमध्ये काय आहे फरक. काय ठरेल फायदेशीर.

होम चार्जिंग

घरातच EV चार्ज असल्याने रात्री चार्ज करणे सोपे जाते. यासाठी नॉर्मल चार्जर वापरला जातो.

होम चार्जिंगचे फायदे

घरात चार्जिंग करणे फायदेशीर ठरते. कारण एक युनिट ६ ते १० रुपये पडते. बाहेर जाण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे बॅटरीच्या हेल्थसाठी उत्तम.

चार्जिंग स्लो होते. ६ ते १० तास लागतात. चार्जिंग कोस्ट आणि अपार्टमेंटमध्ये सेटअप करणे कठीण जाते.

होम चार्जिंगचे तोटे

हे चार्जिंग स्टेशनवर जाऊन करावे लागते. फास्ट चार्ज होते. हायवे किंवा शहरातील स्टेशनवर जावे लागते. पण, लाँग ड्राइव्हसाठी फायदेशीर.

पब्लिक चार्जिंग

१-२ तासात गाडी चार्ज होते. त्यामुळे वेळ वाचतो आणि प्रवासात फायदेशीर ठरते.

पब्लिक चार्जिंगचे फायदे

पब्लिक स्टेशनवर चार्जिंग करणे महाग पडते. एक युनिट १५ ते २५ रुपये पडतात. वेटिंग लागू शकते. आणि आपली बॅटरीही खराब होऊ शकते.

पब्लिक चार्जिंग तोटे

दररोज वापरण्यासाठी होम चार्जिंग फायदेशीर ठरेल आणि ट्रिपला जाण्यासाठी स्टेशन चार्जिंग फायदेशीर ठरेल.

बेस्ट काय ठरेल?

