अभ्यास, प्रोजेक्ट आणि नोट्ससाठी ChatGPT, Gemini आणि NotebookLM यापैकी कोणता AI सर्वात उपयुक्त आहे? जाणून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
निबंध, गणित, कोडिंग, प्रश्नोत्तरे आणि संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी उत्तम. अभ्यासातील सर्वसाधारण मदत हवी असेल तर हा उत्तम पर्याय आहे.
Picture Credit: Pinterest
Google Search, Docs, Gmail आणि Drive सोबत उत्तम इंटिग्रेशन. रिसर्च, प्रेझेंटेशन आणि माहिती शोधण्यासाठी उपयुक्त.
Picture Credit: Pinterest
तुमचे PDF, नोट्स आणि पुस्तकांवर आधारितच उत्तरे देते. सारांश, स्टडी गाईड आणि क्विझ तयार करण्यासाठी खास.
Picture Credit: Pinterest
इंटरनेटवरील विविध स्रोतांमधून माहिती शोधायची असेल तर Gemini अधिक उपयुक्त ठरू शकते.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
तुमच्या स्वतःच्या अभ्याससाहित्यावर काम करायचे असेल तर NotebookLM हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
Picture Credit: Pinterest
अवघड विषय सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे असतील किंवा उत्तरांचा सराव करायचा असेल तर ChatGPT उपयोगी ठरतो.
Picture Credit: Pinterest
रिसर्चसाठी Gemini, नोट्ससाठी NotebookLM आणि अभ्यास समजून घेण्यासाठी ChatGPT वापरल्यास सर्वोत्तम अनुभव मिळू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
एकच AI Tool सर्व गोष्टींसाठी सर्वोत्तम नाही. तुमच्या गरजेनुसार योग्य AI निवडा आणि अभ्यास अधिक स्मार्ट बनवा.