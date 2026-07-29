कोणते AI Tool निवडाल?

Science Technology

29 july 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

कोणता AI सर्वात उपयुक्त आहे?

अभ्यास, प्रोजेक्ट आणि नोट्ससाठी ChatGPT, Gemini आणि NotebookLM यापैकी कोणता AI सर्वात उपयुक्त आहे? जाणून घ्या.

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निबंध, गणित, कोडिंग, प्रश्नोत्तरे आणि संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी उत्तम. अभ्यासातील सर्वसाधारण मदत हवी असेल तर हा उत्तम पर्याय आहे.

ChatGPT

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Google Gemini

Google Search, Docs, Gmail आणि Drive सोबत उत्तम इंटिग्रेशन. रिसर्च, प्रेझेंटेशन आणि माहिती शोधण्यासाठी उपयुक्त.

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तुमचे PDF, नोट्स आणि पुस्तकांवर आधारितच उत्तरे देते. सारांश, स्टडी गाईड आणि क्विझ तयार करण्यासाठी खास.

NotebookLM

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इंटरनेटवरील विविध स्रोतांमधून माहिती शोधायची असेल तर Gemini अधिक उपयुक्त ठरू शकते.

रिसर्चसाठी कोणते?

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नोट्स तयार करण्यासाठी?

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तुमच्या स्वतःच्या अभ्याससाहित्यावर काम करायचे असेल तर NotebookLM हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

शंका सोडवण्यासाठी?

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अवघड विषय सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे असतील किंवा उत्तरांचा सराव करायचा असेल तर ChatGPT उपयोगी ठरतो.

विद्यार्थ्यांसाठी बेस्ट कॉम्बिनेशन

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रिसर्चसाठी Gemini, नोट्ससाठी NotebookLM आणि अभ्यास समजून घेण्यासाठी ChatGPT वापरल्यास सर्वोत्तम अनुभव मिळू शकतो.

AI Tool 

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एकच AI Tool सर्व गोष्टींसाठी सर्वोत्तम नाही. तुमच्या गरजेनुसार योग्य AI निवडा आणि अभ्यास अधिक स्मार्ट बनवा.

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