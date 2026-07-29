AI ने बदललेली शिकवण्याची पद्धत!

Science Technology

29 july 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

AI ने बदलेल शिकवण्याची पद्धत!

ही 7 AI Tools शिक्षकांचा वेळ वाचवतील आणि शिकवणे अधिक प्रभावी बनवतील.

Picture Credit: Pinterest

लेसन प्लॅन, प्रश्नपत्रिका, नोट्स, क्विझ आणि विद्यार्थ्यांच्या शंकांची उत्तरे तयार करण्यासाठी उपयुक्त.

ChatGPT

Picture Credit: Pinterest

Google Gemini

Google Docs, Gmail आणि Slides सोबत AI ची ताकद. कंटेंट तयार करणे आणि रिसर्च करणे अधिक सोपे.

Picture Credit: Pinterest

PDF, नोट्स आणि पुस्तकांवर आधारित झटपट सारांश, प्रश्नोत्तरे आणि स्टडी गाईड तयार करा.

NotebookLM

Picture Credit: Pinterest

काही मिनिटांत आकर्षक PPT, पोस्टर्स, वर्कशीट्स आणि क्लासरूम प्रेझेंटेशन तयार करा.

Canva AI

Picture Credit: Pinterest

Microsoft Copilot

Picture Credit: Pinterest

Word, Excel आणि PowerPoint मध्ये AI सहाय्य. रिपोर्ट, तक्ते आणि सादरीकरणे सहज तयार करा.

Gamma AI

Picture Credit: Pinterest

डिझाइनचा अनुभव नसतानाही काही सेकंदांत प्रोफेशनल प्रेझेंटेशन तयार करा.

ElevenLabs

Picture Credit: Pinterest

VR, AR आणि AI सारख्या तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण अधिक अनुभवात्मक होईल. भविष्यातील गुरु तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रेरित करतील.

AI शिक्षकांची जागा घेणार नाही!

Picture Credit: Pinterest

AI हे शिक्षकांचे सहाय्यक आहे. योग्य वापर केल्यास शिकवणे अधिक स्मार्ट, जलद आणि प्रभावी होऊ शकते.

गुरुपौर्णिमेला द्या हटके Gadget Gift!

पुढे वाचा