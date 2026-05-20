Cheap Helmet वापरणं किती Risky ठरू शकतं?

20 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

लोकल हेल्मेट

अनेक लोक कमी किंमतीमुळे Local किंवा Non-Certified Helmet खरेदी करतात.

Impact प्रोटेक्शन

Cheap Helmet मध्ये अनेकदा मजबूत Outer Shell नसतो, त्यामुळे Impact Protection कमी मिळते.

हेल्मेटची Quality

अपघाताच्या वेळी खराब Quality Helmet तुटण्याची शक्यता जास्त असते.

ISI Certified Helmet

ISI Certified Helmet नसल्यास Safety Standards पूर्ण झालेले नसू शकतात.

Cheap Helmet मध्ये Inner Padding कमी दर्जाची असल्याने डोक्याला योग्य Protection मिळत नाही.

योग्य Protection न मिळणे

Helmet Strap कमजोर असल्यास Accident वेळी Helmet निघून जाऊ शकतो.

हेल्मेट Strap

खराब Ventilation मुळे Riding दरम्यान जास्त Heat आणि discomfort जाणवू शकतो.

Heat आणि discomfort

ISI Certification, Proper Fit, Strong Strap, Good Padding आणि Trusted Brand

Helmet घेताना

योग्य हेल्मेट निवडल्याने तुमचा प्रवास सुरक्षित आणि आरामदायक होऊ शकतो.

प्रवास सुरक्षित

