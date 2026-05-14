सर्वात स्वस्त LPG गॅस कोणत्या देशात आहे?

14 May 2026

Author: shreya deshmukh

युद्ध

जगभरात युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गॅसच्या किंमती वाढल्या आहेत पण काही देशात गॅसची टंचाई नाही.

अल्जेरिया

या स्वस्त दराच्या लिस्टमध्ये अल्जेरिया सर्वात आघाडीवर आहे.

स्वस्त गॅस दर

येथे LPG ची प्रति लीटर किंमत ७ ते ९ रूपयांदरम्यान असते. जी जगभरात सर्वात स्वस्त गॅस दर आहे.

हा देश उर्जा संसाधनामध्ये स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आहे.

आत्मनिर्भर

कतार हा देश जगात सर्वात मोठा गॅस सप्लायर आहे.

कतार

त्यामुळे या देशातील जनतेला १० ते १३ रू प्रति लीटर गॅसचा दर मिळतो.

कमी गॅस दर

कुवेतमध्ये ही गॅसच्या किंमती प्रति लीटर ११ ते १३ रु आहे.

कुवेत

