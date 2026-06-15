पावसाळ्याला सुरुवात होण्यापूर्वी बाईकच्या काही गोष्टी तपासून घेणे फार आवश्यक आहे.
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तुमच्या बाईकची वेळेवर तपासणी केली नाही तर बिघाड किंवा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
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केवळ इंजिनवर फॉक्स न करता टायर, ब्रेक, बॅटरी आणि विद्युत प्रणालीची स्थिती तितकच महत्त्वाची असते.
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पावसाळ्यात टायर आणि ब्रेकवर मोठी जबाबदारी असते.
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टायरचे ट्रेड झिजले असतील तर रस्त्यावर बाईक घसरण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे टायरची स्थिती तपासा.
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ब्रेक सिस्टीम उत्तम स्थितीत असली पाहिजे. जर ब्रेक पॅड्स झिजले असतील, तर ते बदलणे उत्तम.
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पावसामुळे अचानक ब्रेक लावण्याची गरज भासू शकते आणि कमकुवत ब्रेकमुळे अपघात होऊ शकतात.
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हेडलाइट, टेललाइट आणि इंडिकेटर्ससुद्धा चांगल्या स्थितीत असले पाहिजेत, कारण खराब हवामानात दिसणे कमी होते.
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बाईकची चेन स्वच्छ आणि व्यवस्थित वंगणयुक्त ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. पाऊस आणि चिखलामुळे चेनची झीज होऊ शकते.
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