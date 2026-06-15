पावसाळ्यापूर्वी बाईकमधील तपासा या ५ गोष्टी मग नुकसान होऊ शकतं!

Automobile

15 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

वेळेवर तपासणी

पावसाळ्याला सुरुवात होण्यापूर्वी बाईकच्या काही गोष्टी तपासून घेणे फार आवश्यक आहे.

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बाईकची तपासणी 

तुमच्या बाईकची वेळेवर तपासणी केली नाही तर बिघाड किंवा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

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इंजिन

केवळ इंजिनवर फॉक्स न करता टायर, ब्रेक, बॅटरी आणि विद्युत प्रणालीची स्थिती तितकच महत्त्वाची असते.

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पावसाळ्यात टायर आणि ब्रेकवर मोठी जबाबदारी असते.

मोठी जबाबदारी 

Picture Credit: Pinterest

टायरचे ट्रेड झिजले असतील तर रस्त्यावर बाईक घसरण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे टायरची स्थिती तपासा. 

टायर

Picture Credit: Pinterest

ब्रेक सिस्टीम उत्तम स्थितीत असली पाहिजे. जर ब्रेक पॅड्स झिजले असतील, तर ते बदलणे उत्तम.

ब्रेक पॅड्स

\Picture Credit: Pinterest

पावसामुळे अचानक ब्रेक लावण्याची गरज भासू शकते आणि कमकुवत ब्रेकमुळे अपघात होऊ शकतात.

ब्रेक

Picture Credit: Pinterest

हेडलाइट, टेललाइट आणि इंडिकेटर्ससुद्धा चांगल्या स्थितीत असले पाहिजेत, कारण खराब हवामानात दिसणे कमी होते.

बॅटरी, दिवे आणि चेन

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बाईकची चेन स्वच्छ आणि व्यवस्थित वंगणयुक्त ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. पाऊस आणि चिखलामुळे चेनची झीज होऊ शकते.

बाईकची चेन

Picture Credit: Pinterest

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