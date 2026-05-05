कार खरेदी करण्यापूर्वी काही गोष्टी जाणून घ्या आणि स्मार्ट निर्णय घ्या.
केवळ कारच्या किंमतीचा विचार करु नका. तर विमा, EMI आणि मेंटेनन्स विचारात घ्या.
पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी की EV तुमच्या वापरानुसार ठरवा. काय घेणे फायदेशीर ठरेल.
दररोजच्या वापरासाठी मायलेजचा विचार करणे गरजेचे आहे. जास्त मायलेज असेल तर खर्च देखील कमी होतो.
कोणत्या गाडीच्या पार्ट्सचा किती खर्च येतो. सर्विस सेंटर जवळ आहे का? हे तपासून घ्या.
एअर बॅग, ABS, NCAP रेटींग या गोष्टी तपासून घ्या. विशेष म्हणजे सेफ्टीला प्राधान्य द्या.
कंफर्ट, हँडलिंग स्वत: अनुभव घ्या.
सणासुदीला खरेदी केली तर ऑफर मिळते. विशेष म्हणजे मोठा डिस्काऊंट आणि एक्सचेंज बोनसही मिळतो.
भविष्यात विकून दुसरी नवीन गाडी घ्यायची झाली तर. त्यामुळे भविष्याचा विचार करुन खरेदी करा.
