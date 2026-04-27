स्मार्ट फोन आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
सेकंड हँड मोबाईल विकत घेणे हा एक स्वस्त पर्याय ठरु शकतो.
पण, योग्य तपासणी न करता फोन खरेदी करणे हे नुकसानकारकही ठरु शकते.
सर्वप्रथम, फोनचा IMEI नंबर तपासा. तुमच्याकडे मूळ बिल आणि बॉक्स असल्यास उत्तम.
दूरसंचार विभागाच्या वेबसाईटला भेट द्या आणि फोन ब्लॅक लिस्टमध्ये आहे का ते चेक करा.
फोनच्या बॉडीला आणि स्क्रीनला काही नुकसान झाले आहे का ते पाहा.
बॅटरीची स्थिती चेक करा आणि चार्जिंग व्यवस्थित होत आहे की नाही ते पाहा.
कॅमेरा, स्पीकर आणि मायक्रोफोन, टच स्क्रीन आणि बटणे चेक करा.
नेटवर्क आणि सिम कार्ड व्यवस्थित काम करत आहे का ते पाहा.
फोनला कोणतेही लॉक आहे का ते नक्की तपासा.
