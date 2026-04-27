सेकंड हँड फोन घेण्यापूर्वी 'या' गोष्टी चेक करा!

27 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

स्मार्ट फोन 

स्मार्ट फोन आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. 

स्वस्त पर्याय

सेकंड हँड मोबाईल विकत घेणे हा एक स्वस्त पर्याय ठरु शकतो.

योग्य तपासणी

पण, योग्य तपासणी न करता फोन खरेदी करणे हे नुकसानकारकही ठरु शकते. 

सर्वप्रथम, फोनचा IMEI नंबर तपासा. तुमच्याकडे मूळ बिल आणि बॉक्स असल्यास उत्तम.

IMEI नंबर तपासा

दूरसंचार विभागाच्या वेबसाईटला भेट द्या आणि फोन ब्लॅक लिस्टमध्ये आहे का ते चेक करा.

ब्लॅक लिस्ट

फोनच्या बॉडीला आणि स्क्रीनला काही नुकसान झाले आहे का ते पाहा. 

फोनची बॉडी

बॅटरीची स्थिती चेक करा आणि चार्जिंग व्यवस्थित होत आहे की नाही ते पाहा. 

बॅटरीची स्थिती

कॅमेरा, स्पीकर आणि मायक्रोफोन, टच स्क्रीन आणि बटणे चेक करा.

कॅमेरा

नेटवर्क आणि सिम कार्ड व्यवस्थित काम करत आहे का ते पाहा.

सिम कार्ड 

फोनला कोणतेही लॉक आहे का ते नक्की तपासा. 

लॉक

