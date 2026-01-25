चिया बिया कोणी खाऊ नयेत? जाणून घ्या

25 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

चिया बिया हे लहान पण पोषक तत्वांनी भरलेले बिया आहेत जे शरीराला ऊर्जा, फायबर आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड प्रदान करतात. पण ते सर्वांसाठी सुरक्षित नाही.

चिया बिया

जर तुम्हाला नेहमी गॅस, अपचन किंवा पोट दुखणे या समस्या असल्यास चिया बिया खाल्ल्याने जास्त त्रास होऊ शकतो. 

गॅस किंवा अपचन 

रक्तदाब

चिया बियामध्ये ओमेगा 3 फैटी अॅसिड असते. जे रक्त पातळ करते. जर तुम्ही रक्तदाबाच्या गोळ्या घेत असाल तर सावध राहा

मधुमेह

चिया बिया मधुमेह प्रभावित करू शकतो. मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी हे खाण्याच्या पहिले डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. 

व्रण किंवा ॲसिडीटी

जर तुम्हाला ॲसिडीटीची समस्या असेल तर चिया बिया खाल्ल्याने जळजळणे किंवा दुखण्याची समस्या वाढू शकते. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने खा.

गर्भधारणा किंवा स्तनपान

गर्भधारणा किंवा स्तनपान करणाऱ्या महिलांनी चिया बिया कमी प्रमाणात खावे. जास्त खाल्ल्याने पोटात गॅस आणि अॅलर्जी होऊ शकते. 

ॲलर्जी 

ज्या लोकांना बियांची ॲलर्जी आहे अशा लोकांनी चिया बिया खाण्याचे टाळावे. ॲलर्जी प्रतिक्रिया गंभीर असू शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

