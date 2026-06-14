दूध, बारीक चिरलेली फळे, व्हॅनिला इसेन्स, कॉर्नफ्लोअर, पिवळा खाद्य रंग, साखर
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सर्वात आधी फळं बारीक कापून घ्या आणि थंड होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवा.
Picture Credit: pinterest
दूध पातेल्यात ओता आणि गरम करा.
Picture Credit: pinterest
आता एका वाटीमध्ये 4 चमचे दूध घ्या आणि त्यात व्हॅनिला इसेन्स, कॉर्न फ्लोअर घालून मिश्रण तयार करा.
Picture Credit: pinterest
आता गरम केलेल्या दुधात हे मिश्रण घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करा.
Picture Credit: pinterest
आता हे कस्टर्ड घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर शिजवा.
Picture Credit: pinterest
आता हे कस्टर्ड थंड होण्यासाठी ठेवा आणि शेवटी त्यामध्ये फळं मिक्स करा.
Picture Credit: pinterest
आता थंडगार फ्रुट कस्टर्ड सर्व्ह करा.
Picture Credit: pinterest