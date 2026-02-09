व्हॅलेंटाईन वीकचा आजचा तिसरा दिवस. आज 9 फेब्रुवारी रोजी चॉकलेट डे साजरा केला जाणार आहे.
Picture Credit: Pinterest
चॉकलेट डे साजरा करण्यासाठी आपण घरी ओव्हनशिवाय काही गोष्टी बनवू शकतो. कोणत्या त्या जाणून घ्या
Picture Credit: Pinterest
घरच्या घरी चॉकलेटची बर्फी बनवण्यासाठी मावा, कोको पावडर आणि साखर एका पॅनमध्ये घट्ट होईपर्यंत शिजवा. मिश्रण घट्ट झाल्यावर ते चौकोनी तुकडे करा. ही चव पारंपरिक गोडव्याचे मिश्रण आहे.
Picture Credit: Pinterest
चॉकलेट केक बनवण्यासाठी बिस्किटे, वितळलेले चॉकलेट आणि क्रीम यांचे थर बनवा आणि ते फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा. काही तासांनी तुमचा मऊ आणि क्रिमी चॉकलेट केक तयार होईल.
Picture Credit: Pinterest
चॉकलेट ट्रफल्स हे दिसायला खूप अप्रतिम असते. फ्रेश क्रीम आणि डार्क चॉकलेट वितळवून थंड करा आणि लहान गोळे बनवा. त्यांना कोको पावडर किंवा नारळाच्या शेव्हिंगमध्ये रोल करा.
Picture Credit: Pinterest
चॉकलेट फज हे मिठाईपैकी एक आहे. डबल बॉयलरमध्ये डार्क चॉकलेट आणि कंडेन्स्ड मिल्क वितळवा. मिश्रण घट्ट झाल्यावर, सुकामेवा घाला आणि ट्रेवर ठेवा. तुमचा रिच आणि क्रिमी चॉकलेट फज काही तासांत तयार होईल.
Picture Credit: Pinterest
हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांनाच आवडतो. भाजलेले बेसन किंवा बिस्किटचे तुकडे कोको पावडर, पिठीसाखर आणि तूप घालून मिक्स करा. मिश्रणाचे गोळे बनवा आणि चॉकलेट चिप्सने सजवा.
Picture Credit: Pinterest
बिस्किट पावडर, कोको पावडर, कंडेन्स्ड मिल्क आणि थोडे बटर मिसळून बॅटर तयार करा. त्यानंतर हे मिश्रण पॅन किंवा प्रेशर कुकरमध्ये मंद आचेवर शिजवा. थोड्याच वेळात, तुम्हाला मऊ आणि चघळणारे चॉकलेट ब्राउनीज मिळतील
Picture Credit: Pinterest