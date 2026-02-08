वर्क फ्रॉम होम हा आजच्या स्मार्ट लाइफस्टाइलचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
वर्क फ्रॉम करताना ट्रॅफिकची कटकट नसते, त्यामुळे वेळ वाचतो.
तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार काम करू शकता, ज्यामुळे वर्क लाईफ बॅलेन्स सुधारतो.
घरी शांत वातावरणात काम केल्याने प्रोडक्टिव्हिटी वाढते.
प्रवास, बाहेरचं खाणं, कपडे या सगळ्याचा खर्च वर्क फ्रॉम होममुळे कमी होतो.
वर्क फ्रॉम होममुळे कुटुंबासोबत जास्त वेळ घालवता येतो.
वर्क फ्रॉम होममुळे मानसिक आरोग्य सुधारते.
