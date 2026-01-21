उपनगरी मार्गावर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पश्चिम रेल्वेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
विरार ते चर्चगेट 60 किमी लांबीच्या मार्गावर ‘कवच’ ही अत्याधुनिक प्रणाली बसविण्याचे काम पूर्ण झाले.
प्रकल्पासाठी 67 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे
‘कवच’ ही स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण (एटीपी) प्रणाली आहे.
सॅटेलाइटच्या मदतीने रेल्वेगाड्यांचा वेग पाहून समोरासमोरून होणारी धडक टाळण्याचे काम ही करते.
ही यंत्रणा स्वयंचलित असून चालकाकडून चूक झाली तरी कवचच्या मदतीने ब्रेक लावता येणार
हा प्रकल्प केवळ तांत्रिक सुधारणा नाही, तर कोट्यवधी प्रवाशांच्या रोजच्या प्रवासाला अधिक सुरक्षित आहे.
या चाचणीत आपत्कालीन परिस्थितीत ब्रेक दाबण्याचे अंतर आणि कपलर बल यांचा समावेश असेल.
