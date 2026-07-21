₹9 लाखांपेक्षा कमी किमतीत प्रीमियम SUV! Citroën Basalt X चे नवीन Edition लाँच

Automobile

21 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Citroën Basalt X Comfort Edition

Citroën ने Basalt X चे नवीन Comfort Edition भारतीय बाजारात सादर केले आहे.

Picture Credit: citroen

किंमत

Basalt X Comfort Edition ची एक्स-शोरूम किंमत ₹8.75 लाखांपासून सुरू होते.

Picture Credit: citroen

केबिनमध्ये काय नवीन?

या कारमध्ये बेझ लेदरेट सीट्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन आणि JBL ऑडिओ सिस्टम यांसारखे प्रीमियम अपग्रेड्स देण्यात आले आहेत.

Picture Credit: citroen

इंजिनमध्ये बदल?

Comfort Edition मध्ये इंजिन किंवा मेकॅनिकल सेटअपमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

Picture Credit: citroen

कोणासाठी योग्य?

ज्यांना कमी किमतीत अधिक प्रीमियम फीचर्स असलेली कूपे-SUV हवी आहे, त्यांच्यासाठी हा पर्याय आकर्षक ठरू शकतो.

Picture Credit: citroen

बुकिंग

Citroën च्या अधिकृत डीलरशिपवर आणि कंपनीच्या वेबसाइटद्वारे Basalt X Comfort Edition चे बुकिंग सुरू झाले आहे.

Picture Credit: citroen

Final Verdict

अधिक प्रीमियम अनुभव, आकर्षक डिझाइन आणि परवडणारी किंमत यामुळे Basalt X Comfort Edition अनेक ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेऊ शकते.

Picture Credit: citroen

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