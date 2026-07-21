Citroën ने Basalt X चे नवीन Comfort Edition भारतीय बाजारात सादर केले आहे.
Picture Credit: citroen
Basalt X Comfort Edition ची एक्स-शोरूम किंमत ₹8.75 लाखांपासून सुरू होते.
Picture Credit: citroen
या कारमध्ये बेझ लेदरेट सीट्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन आणि JBL ऑडिओ सिस्टम यांसारखे प्रीमियम अपग्रेड्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: citroen
Comfort Edition मध्ये इंजिन किंवा मेकॅनिकल सेटअपमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
Picture Credit: citroen
ज्यांना कमी किमतीत अधिक प्रीमियम फीचर्स असलेली कूपे-SUV हवी आहे, त्यांच्यासाठी हा पर्याय आकर्षक ठरू शकतो.
Picture Credit: citroen
Citroën च्या अधिकृत डीलरशिपवर आणि कंपनीच्या वेबसाइटद्वारे Basalt X Comfort Edition चे बुकिंग सुरू झाले आहे.
Picture Credit: citroen
अधिक प्रीमियम अनुभव, आकर्षक डिझाइन आणि परवडणारी किंमत यामुळे Basalt X Comfort Edition अनेक ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेऊ शकते.
Picture Credit: citroen