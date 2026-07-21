2026 Maruti Brezza लाँचच्या पार्श्वभूमीवर ऑटो बाजारात पुन्हा एकदा SUV विरुद्ध प्रीमियम बाईक अशी चर्चा रंगली आहे. नवीन मॉडेलमुळे अनेक ग्राहक खरेदीचा निर्णय पुन्हा विचारात घेत आहेत.
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₹10 ते ₹15 लाखांच्या बजेटमध्ये आता ग्राहकांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. एकीकडे फीचरयुक्त SUV तर दुसरीकडे दमदार परफॉर्मन्स देणाऱ्या प्रीमियम बाइक्स यामुळे निवड अधिक कठीण झाली आहे.
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दररोज ऑफिसला जाणे, लांबचा प्रवास आणि कुटुंबासोबत वापर अशा गरजा असतील तर अनेक ग्राहक SUV कडे वळू शकतात.
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मात्र, कमी खर्च, जास्त मायलेज, ट्रॅफिकमध्ये सहज वापर आणि कमी देखभाल खर्च यामुळे बाईक अजूनही लाखो ग्राहकांची पहिली पसंती आहे.
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Royal Enfield, KTM, Triumph, Honda आणि Hero सारख्या कंपन्या सातत्याने नवीन मॉडेल्स आणत आहेत. त्यामुळे प्रीमियम बाईक सेगमेंटमध्ये स्पर्धा अधिक तीव्र होत आहे.
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ऑटो तज्ज्ञांच्या मते, SUV आणि बाईकचे ग्राहक पूर्णपणे समान नसतात. त्यामुळे नवीन Brezza आल्यामुळे बाईक विक्रीवर थेट मोठा परिणाम होईल, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
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ग्राहकाचा अंतिम निर्णय त्याचे बजेट, वापर, कुटुंबाची गरज, इंधन खर्च आणि प्रवासाच्या स्वरूपावर अवलंबून असतो. त्यामुळे दोन्ही वाहनांना बाजारात स्वतंत्र मागणी कायम राहण्याची शक्यता आहे.
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2026 Maruti Brezza मुळे SUV सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढणार असली, तरी बाईकची लोकप्रियता कमी होईल असे सध्या निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. दोन्ही वाहनांचे ग्राहक आणि गरजा वेगवेगळ्या असल्याने बाजारात दोन्हींचे महत्त्व कायम राहणार आहे.
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