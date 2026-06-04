Cloud Storage आणि Phone Storage मध्ये काय फरक आहे?

Science Technology

01 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Cloud Storage vs Phone Storage

दोन्ही डेटा साठवण्यासाठी वापरले जातात, पण त्यांची कार्यपद्धती वेगळी असते.

Picture Credit:  istockphoto

Phone Storage म्हणजे काय?

फोनच्या आत असलेली मेमरी, ज्यामध्ये फोटो, व्हिडिओ, अॅप्स आणि फाइल्स सेव्ह होतात.

Picture Credit:  istockphoto

Cloud Storage म्हणजे काय?

डेटा इंटरनेटद्वारे ऑनलाइन सर्व्हरवर साठवला जातो आणि गरज पडल्यास कुठूनही वापरता येतो.

Picture Credit:  istockphoto

Phone Storage मधील फाइल्स लगेच उघडतात, तर Cloud Storage साठी इंटरनेट आवश्यक असते.

स्पीडमध्ये कोण पुढे?

Picture Credit:  istockphoto

Phone Storage मर्यादित असते, तर Cloud Storage मध्ये गरजेनुसार अधिक जागा मिळवता येते

जागेची मर्यादा

Picture Credit:  istockphoto

फोन हरवला किंवा खराब झाला तरी Cloud Storage मधील डेटा सुरक्षित राहू शकतो.

डेटा सुरक्षितता

Picture Credit:  istockphoto

Cloud Storage मधील फाइल्स अनेक डिव्हाइसवरून पाहता येतात, Phone Storage फक्त त्या डिव्हाइसपुरते मर्यादित असते.

कुठूनही प्रवेश

Picture Credit:  istockphoto

Phone Storage एकदाच मिळते, तर Cloud Storage साठी काही वेळा मासिक किंवा वार्षिक शुल्क लागू शकते.

खर्चाचा मुद्दा

Picture Credit:  istockphoto

दैनंदिन वापरासाठी Phone Storage उपयुक्त आहे, तर बॅकअप आणि मोठ्या फाइल्ससाठी Cloud Storage अधिक सोयीचे ठरते.

Cloud Storage अधिक सोयीचे

Picture Credit:  istockphoto

फोल्डेबल फोन खरेदी करताय? या गोष्टी लक्षात ठेवा

पुढे वाचा