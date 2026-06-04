दोन्ही डेटा साठवण्यासाठी वापरले जातात, पण त्यांची कार्यपद्धती वेगळी असते.
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फोनच्या आत असलेली मेमरी, ज्यामध्ये फोटो, व्हिडिओ, अॅप्स आणि फाइल्स सेव्ह होतात.
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डेटा इंटरनेटद्वारे ऑनलाइन सर्व्हरवर साठवला जातो आणि गरज पडल्यास कुठूनही वापरता येतो.
Picture Credit: istockphoto
Phone Storage मधील फाइल्स लगेच उघडतात, तर Cloud Storage साठी इंटरनेट आवश्यक असते.
Picture Credit: istockphoto
Phone Storage मर्यादित असते, तर Cloud Storage मध्ये गरजेनुसार अधिक जागा मिळवता येते
Picture Credit: istockphoto
फोन हरवला किंवा खराब झाला तरी Cloud Storage मधील डेटा सुरक्षित राहू शकतो.
Picture Credit: istockphoto
Cloud Storage मधील फाइल्स अनेक डिव्हाइसवरून पाहता येतात, Phone Storage फक्त त्या डिव्हाइसपुरते मर्यादित असते.
Picture Credit: istockphoto
Phone Storage एकदाच मिळते, तर Cloud Storage साठी काही वेळा मासिक किंवा वार्षिक शुल्क लागू शकते.
Picture Credit: istockphoto
दैनंदिन वापरासाठी Phone Storage उपयुक्त आहे, तर बॅकअप आणि मोठ्या फाइल्ससाठी Cloud Storage अधिक सोयीचे ठरते.
Picture Credit: istockphoto