1 रुपयात 1 km धावते ही अफलातून बाईक!  मायलेज तर...

भारतीय ऑटो बाजारात ग्राहक नेहमीच मायलेज बाईकच्या शोधात असतात.
Picture Credit: Pinterest
आज आपण अशा बाईकबद्दल जाणून घेऊयात, जी तुम्हाला 1 रुपयात 1 km चे अंतर सहज पार करते.
ही बाईक एक सीएनजी बाईक आहे.
ज्यांना उत्तम मायलेज हवा असेल त्यांच्यासाठी Bajaj Freedom 125 ही सीएनजी बाईक एक उत्तम पर्याय आहे.
या बाईकचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे यात पेट्रोल आणि सीएनजी असे दोन्ही ऑप्शन आहेत.
ही बाईक फुल सीएनजीवर 213 किमीपर्यंत धावू शकते.
या बाईकची ऑन रोड किंमत 1 लाख 9 हजार रुपये आहे. तर याच्या टॉप मॉडेलची किंमत 1,27,000 रुपये आहे.