सीएनजी, ईव्ही किंवा पेट्रोल कोणता पर्याय बचत करतो. हा सर्रास विचारला जाणारा प्रश्न .
सीएनजी वाहने पेट्रोलपेक्षा स्वस्त चालतात आणि दैनंदिन खर्च कमी करतात.
पेट्रोल वाहने खरेदी करायला स्वस्त असतात. पण, दीर्घकाळात जास्त खर्चिक ठरतात.
EV वाहनांना पेट्रोल किंवा सीएनजीची आवश्यकता नसल्यामुळे इंधनाची बचत होते.
सीएनजी वाहनांचे मेंन्टेन्स खर्चही खूप कमी असतो.
पेट्रोल वाहनांना जास्त इंधन लागते आणि मायलेज कमी मिळते.
एकंदरीत ईव्हीमुळे सर्वाधिक बचत होते, तर सीएनजी हा एक दुसरा चांगला पर्याय आहे.
