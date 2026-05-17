रोज एक कप कॉफीचे आरोग्यदायी फायदे 

दररोज एक कप कॉफी पिणं अनेकांच्या रोजच्या जीवनाचा भाग आहे.
योग्य प्रमाणात घेतलेली कॉफी शरीरासाठी काही आरोग्यदायी फायदेही देऊ शकते.
मात्र, अति सेवन टाळणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.
कॉफीमध्ये असलेलं कॅफिन मेंदूला सक्रिय करतं. त्यामुळे थकवा कमी होऊन कामात लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.
काही संशोधनांनुसार कॉफी तणाव कमी करण्यास मदत करते.
कॉफी शरीरातील मेटाबॉलिझम थोड्या प्रमाणात वाढवू शकते, ज्यामुळे कॅलरी बर्न होतात.
कॉफीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात.जे शरीरातील पेशी सुधारण्यासाठी मदत करतात.
