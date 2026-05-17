रोज एक कप कॉफीचे आरोग्यदायी फायदे 

Health

16 May 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड 

कप कॉफी 

दररोज एक कप कॉफी पिणं अनेकांच्या रोजच्या जीवनाचा भाग आहे.

आरोग्यदायी फायदे

योग्य प्रमाणात घेतलेली कॉफी शरीरासाठी काही आरोग्यदायी फायदेही देऊ शकते. 

मात्र, अति सेवन टाळणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.

अति सेवन 

कॉफीमध्ये असलेलं कॅफिन मेंदूला सक्रिय करतं. त्यामुळे थकवा कमी होऊन कामात लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.

ऊर्जा आणि एकाग्रता 

काही संशोधनांनुसार कॉफी तणाव कमी करण्यास मदत करते.

मूड सुधारण्यास मदत

कॉफी शरीरातील मेटाबॉलिझम थोड्या प्रमाणात वाढवू शकते, ज्यामुळे कॅलरी बर्न होतात. 

मेटाबॉलिझम 

कॉफीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात.जे शरीरातील पेशी सुधारण्यासाठी मदत करतात. 

अँटीऑक्सिडंट्स

