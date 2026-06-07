लॅपटॉप ओव्हरहीट होतोय? या चुका टाळा

Science Technology

7 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ओव्हरहीटींगची समस्या

पलंग, सोफा किंवा उशीवर लॅपटॉप ठेवल्यास ओव्हरहीटींगची समस्या निर्माण होते.

Picture Credit:  pinterest

सपाट पृष्ठभाग

लॅपटॉप नेहमी सपाट आणि कठीण पृष्ठभागावर ठेवण्याचा प्रयत्न करा. 

Picture Credit:  pinterest

लॅपटॉपचा वापर

गेमिंग किंवा एडीटींगसाठी तासंतास लॅपटॉपचा वापर केल्यास प्रोसेसर आणि ग्राफिक्सचिपवर दबाव पडतो. 

Picture Credit:  pinterest

लॅपटॉपचा वापर करताना ठरावीक वेळेने काही मिनिटांचा ब्रेक घ्या. 

ब्रेक घ्या

Picture Credit:  pinterest

वेळोवेळी लॅपटॉपची योग्य पद्धतीने स्वच्छता न केल्यास कूलिंग सिस्टिमवर परिणाम होऊ शकतो. 

कूलिंग सिस्टिम

Picture Credit:  pinterest

लॅपटॉपमध्ये जास्त अ‍ॅप्स आणि प्रोग्राम्स चालवल्यास रॅम आणि प्रोसेसरवर भार पडतो. 

रॅम आणि प्रोसेसर

Picture Credit:  pinterest

चार्जिंगवेळी हाय-ग्राफिक्स गेम खेळल्यास लॅपटॉप लवकर गरम होतो. 

हाय-ग्राफिक्स गेम

Picture Credit:  pinterest

थंड आणि हवेशीर जागेत लॅपटॉपचा वापर करा आणि नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करा. 

सॉफ्टवेयर अपडेट

Picture Credit:  pinterest

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