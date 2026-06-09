आपण रोज सूर्य पुर्वेला उगवतो आणि पश्चिमेला मावळतो हेच शिकलो आहोत.
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पण काही देशांमध्ये सूर्य अनेक दिवस-महिने अस्त होत नाही.
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Land of the midnight म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नॉर्वेत ७६ दिवस सूर्यास्त होत नाही.
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तर नॉर्वेच्या स्वालबार्ड भागात तब्बल १२० दिवस सूर्य मावळत नाही.
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उत्तर स्वीडनमध्ये रात्रीच्या वेळीही सूर्यप्रकाशाचा अनुभव घेता येतो.
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फिनलँडच्या उत्तरी भागात सलग ७२ दिवस सूर्य अस्त होत नाही.
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आइसलँडमध्ये जूनच्या महिन्यात रात्र दिवसासारखीच असते.
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ग्रीनलँडमध्ये मे ते जुलैदरम्यान सूर्य मावळत नाही.
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