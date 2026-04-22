नैसर्गिक सौंदर्यासाठी काकडी फेसपॅक

22 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

आरोग्यदायी फळ

काकडी हे थंड आणि आरोग्यदायी फळ मानले जाते.

त्वचेसाठी उत्तम

आरोग्यासह त्वचेसाठी काकडी खूपच लाभदायक आहे.

नैसर्गिक चमक

नैसर्गिक सौंदर्यासाठी काकडीचा फेसपॅक नक्कीच वापरु शकता. यामुळे चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक येण्यास मदत होईल.

२ चमचे काकडीचा रस, १ चमचा दही. एकत्र चेहऱ्याला लावून १५ मिनिटांनी धुवा. त्वचा मऊ होते.

काकडी + दही

२ चमचे काकडीचा रस, १ चमचा बेसन आणि चिमूटभर हळद. एकत्र करुन चेहऱ्याला लावा. यामुळे पिंपल्स नियंत्रणात येतात.

काकडी + बेसन

२ चमचे काकडीचा रस आणि १ चमचा मध चेहऱ्याला लावा आणि नंतर धुवा. त्वचेला खोलवर मॉइश्चर मिळते.

काकडी + मध

२ चमचे काकडीचा रस आणि काही थेंब लिंबू चेहऱ्याला लावा आणि नंतर धुवा. टॅन आणि डलनेस कमी होतो.

काकडी + लिंबू

२ चमचे काकडीचा रस आणि काही थेंब गुलाबजल चेहऱ्याला लावा आणि नंतर धुवा. त्वचा ताजी आणि फ्रेश वाटते.

काकडी + गुलाबजल

