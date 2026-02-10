तब्येतीची हेळसांड करु नका खाण्यावर नियंत्रण ठेवा
मन अस्वस्थ राहील, अतीविचार टाळा
नोकरीत चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता
चिडचिड टाळा, दिवस आनंदात घालवा
संयम बाळगा, तुमचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे
चुकीच्या प्रलोभनांपासून सावधान!
उत्तम दिवस, आरोग्याकडे लक्ष द्या
तुमच्या विचारांना नियंत्रणात ठेवा
लांबचा प्रवास संभावतो
भावूक होऊन निर्णय घेणे टाळा
ईश्वरावर श्रद्धा ठेवा, मार्ग सापडेल
तब्येतीकडे लक्ष देणे आवश्यक
