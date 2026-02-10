जाणून घ्या, बारा राशींचे राशीभविष्य

10 February 2026

Author: वेद बर्वे

तब्येतीची हेळसांड करु नका खाण्यावर नियंत्रण ठेवा

मेष

मन अस्वस्थ राहील, अतीविचार टाळा

वृषभ

नोकरीत चांगली बातमी  मिळण्याची शक्यता

मिथुन

चिडचिड टाळा, दिवस आनंदात घालवा

कर्क

संयम बाळगा, तुमचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे

सिंह

चुकीच्या प्रलोभनांपासून सावधान!

कन्या

उत्तम दिवस, आरोग्याकडे लक्ष द्या

तूळ

तुमच्या विचारांना नियंत्रणात ठेवा

वृश्चिक

लांबचा प्रवास संभावतो

धनु

भावूक होऊन निर्णय घेणे टाळा

मकर

ईश्वरावर श्रद्धा ठेवा, मार्ग सापडेल

कुंभ

तब्येतीकडे लक्ष देणे आवश्यक

मीन

