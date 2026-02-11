जाणून घ्या, बारा राशींचे राशीभविष्य

11 February 2026

Author: वेद बर्वे

दिवस चांगला जाईल, वाद टाळा

मेष

प्रवास संभवतो, दगदग होऊ शकते

वृषभ

अडकलेले काम मार्गी लागू शकते

मिथुन

महिलांसाठी विशेष लाभदायी दिवस

कर्क

फलदायी दिवस, एकाग्रता ठेवा

सिंह

शुभ दिवस, कामे तडीस न्याल

कन्या

सतर्क राहा, व्यवहारात  फसवणूक होण्याची शक्यता

तूळ

भावनेच्या भरात चुकीचे निर्णय घेऊ नका

वृश्चिक

आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या

धनु

मनातले प्रेम व्यक्त करा

मकर

मेहनतीचे फळ नक्की मिळेल

कुंभ

दिवस मनासारखा व्यतित कराल

मीन

