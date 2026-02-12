जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

12 February 2026

Author: वेद बर्वे

प्रकृतीची काळजी घ्या नाक, कान, घशाचे आजार संभवतात

मेष

दिवस चांगला आहे, फोकस राहुद्या

वृषभ

प्रवास टाळा, खिसा-पाकीट सांभाळा

मिथुन

बाहेरचे खाणे टाळा, प्रकृती जपा

कर्क

मित्र-परिवारासोबत दिवस घालवाल

सिंह

मध्यम फलदायी दिवस मोठे व्यवहार टाळा

कन्या

दिवस शुभ आहे, कामे मार्गी लावाल

तूळ

दिवस आनंदात घालवाल

वृश्चिक

शुभ दिवस, कुटुंबासोबत  वेळ घालवा

धनु

वाद-विवाद टाळा, मनस्ताप होईल

मकर

सरकारी कामात यश मिळू शकते

कुंभ

तब्येतीच्या तक्रारी उद्भवू शकतात

मीन

