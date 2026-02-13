जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

13 February 2026

Author: वेद बर्वे

नवीन काम सुरुवात करण्यासाठी दिवस अनुकूल

मेष

आर्थिक बाबतीत सावध निर्णय घ्या  आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवा

वृषभ

संवाद कौशल्यामुळे महत्त्वाची  संधी मिळू शकते

मिथुन

कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवण्याची संधी मिळेल

कर्क

कामाच्या ठिकाणी तुमच्या  नेतृत्वगुणांना दाद मिळेल

सिंह

आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका  आणि दिनचर्या सांभाळा

कन्या

नातेसंबंधांमध्ये समजूतदारपणा ठेवल्यास मतभेद टळतील

तूळ

प्रलंबित कामांमध्ये प्रगती होईल

वृश्चिक

प्रवासाचे योग असून नवीन  अनुभव मिळतील

धनु

करिअरमध्ये सकारात्मक  बदल घडू शकतात

मकर

मित्रांच्या मदतीने अडचणींवर  मात कराल

कुंभ

सर्जनशीलतेला वाव मिळेल  आणि मन प्रसन्न राहील

मीन

