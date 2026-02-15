जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

15 February 2026

Author: Ved Barve

भावनिक निर्णय टाळा; मन शांत ठेवा

मेष

नवीन कल्पना यशस्वी ठरतील  मित्रांचा आधार मिळेल

वृषभ

मेहनतीचे फळ मिळेल  वरिष्ठांकडून पाठबळ मिळेल

मिथुन

प्रवासाची किंवा शिकण्याची  संधी मिळू शकते

कर्क

गुप्त योजना यशस्वी होतील  संयम महत्त्वाचा ठरेल

सिंह

नातेसंबंधात समतोल राखल्यास  शांतता लाभेल

कन्या

आरोग्याकडे लक्ष द्या आणि  कामात शिस्त पाळा

तूळ

कार्यक्षेत्रात कौतुक होईल  नेतृत्व दाखवण्याची वेळ आहे

वृश्चिक

कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवण्याची संधी मिळेल

धनु

संवाद कौशल्यामुळे महत्त्वाचे  काम यशस्वी होईल

मकर

आर्थिक बाबतीत सावध राहा संयम आवश्यक

कुंभ

आत्मविश्वास ठेवा आणि  ठाम निर्णय घ्या

मीन

