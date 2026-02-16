जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

16 February 2026

Author: वेद बर्वे

जुन्या चुकांमधून शिका आणि आत्मविश्वासाने नवे पाऊल टाका

मेष

आज खर्चावर नियंत्रण ठेवा,  भविष्यासाठी बचत महत्त्वाची ठरेल

वृषभ

द्विधा मनस्थिती टाळा आणि  एकाग्रतेने काम पूर्ण करा

मिथुन

जवळच्या व्यक्तींशी संवाद  साधताना शब्द जपून वापरा

कर्क

कौशल्याचे प्रदर्शन करण्याची  उत्तम संधी आहे

सिंह

घाईघाईने निर्णय घेऊ नका,  अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घ्या

कन्या

कामाच्या ठिकाणी तुमच्या  संयमाची कसोटी लागू शकते

तूळ

नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी  आजचा दिवस अनुकूल आहे

वृश्चिक

रखडलेली सरकारी, कायदेशीर  कामे मार्गी लागण्याची शक्यता

धनु

आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका,  थोडा वेळ आरामासाठी काढा

मकर

जुन्या मित्रांच्या भेटीमुळे मन  प्रसन्न होईल

कुंभ

इतरांच्या वादात पडू नका,  स्वतःच्या ध्येयावर लक्ष द्या

मीन

