स्वप्नांना थोडं वास्तवाचं रूप द्या कल्पनाशक्ती तुमची ताकद आहे
कामाची जबाबदारी वाढेल पण त्यातूनच पुढची वाट मिळेल
आज एखादा धाडसी निर्णय तुमचं आयुष्य बदलू शकतो
जुनी अडलेली गोष्ट अचानक मार्गी लागू शकते
एखादी अनपेक्षित भेट दिवस खास बनवेल
मनातलं बोलून टाका भार हलका होईल
नम्रता ठेवल्यास फायदा दुप्पट होईल
छोट्या बदलातून मोठा परिणाम दिसेल
दोन पर्यायांमध्ये अडकू नका एका मतावर ठाम राहा
शांत राहून टाकलेले पाऊल पुढे नेईल
कम्फर्ट झोनबाहेर पाऊल टाका नवीन दिशा सापडेल
सर्जनशील कल्पना फायदेशीर ठरतील
