दिवस मध्यम फलदायी राहील, प्रकृतीची काळजी घ्या
कामावर पूर्ण लक्ष द्या, चित्त स्थिर ठेवा
दिवस प्रसन्न जाईल, अतिआत्मविश्वासाला बळी पडू नका
दिवस आनंदात जाईल, कामे मार्गी लागतील
हितशत्रूंपासून सावध राहा, अडथळा आणू शकतात
महिलांसाठी आनंदाचा दिवस, घरच्यांची मर्जी राखाल
कुणावर चटकन विश्वास ठेवू नका, विचारपूर्वक निर्णय घ्या
मित्र-परिवारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल
व्यापार करणाऱ्यांसाठी चांगला योग आहे, प्रगती संभवते
दुपारनंतर दिवस उत्तम आहे, घाईगडबड टाळा
ताणतणाव दूर ठेवा, एकाग्र मन तुम्हाला पुढे नेईल
सांस्कृतिक समारंभात सहभागी होण्याची संधी लाभू शकते
