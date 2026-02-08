जाणून घ्या, बारा राशींचे राशीभविष्य

08 February 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

आज वाद होण्याची शक्यता चर्चेपासून दूर राहा

मेष

वैवाहिक जीवनात प्रगती साधाला जोडीदारासोबत वेळ घालवा

वृषभ

अविचाराने एखादे कार्य घडू शकते काळजी घ्या

मिथुन

आप्तस्वकीयांच्या भेटीने आनंद होईल वातावरण चांगले राहील

कर्क

रागावर संयम ठेवा, गोड बोलून आपली कामे साध्य करा

सिंह

मध्यम फलदायी दिवस पैशांचे व्यवहार जपून करा

कन्या

आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे प्रवास संभावतो

तूळ

मिश्र फलदायी दिवस, घाईघाईत कुठलाच निर्णय घेऊ नका

वृश्चिक

कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात जीभेवर नियंत्रण ठेवा

धनु

मित्रांसह वेळ घालवण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते

मकर

कामासंबंधी एखादी  नवी योजना आकार घेऊ शकते

कुंभ

सरकारी कामात लाभ होऊ शकतो सहलीचे नियोजन संभवते

मीन

