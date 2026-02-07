स्त्री-पुरुषांमधील लैंगिक क्षमता वाढवणारे घरगुती पदार्थ

Lifestyle

07 February 2026

Author: वेद बर्वे

केळ्यातील ब्रोमेलाईन एन्झाइम  आणि पोटॅशियम हे घटक  ऊर्जा पातळी वाढवतात.

केळी

बदाम, पिस्ता, अक्रोड यामुळे  प्रजनन क्षमता, कामवासना  सुधारण्यास मदत होते

सुकामेवा

लसणातील ॲलिसिन शरीरातील  रक्तप्रवाह वाढवतो, कच्ची लसूण  खाणे फायदेशीर

लसूण

डाळिंबाचा रस पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉनची पातळी वाढवतो

डाळिंब

आल्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारुन लैंगिक उत्तेजना वाढते

आले

टरबूजातील एल-सिट्रुलिन घटक  नैसर्गिक व्हायग्रासारखे काम करते

टरबूज

यातील व्हिटॅमिन B6 व पोटॅशियम हार्मोनल संतुलन राखतात

अवाकाडो

70% पेक्षा जास्त कोको  डोपामाइनची पातळी वाढवून मूड सुधारते

डार्क चॉकलेट

यातील कुठल्याही पदार्थाचे सेवन सुरु करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला जरुर घ्या

डॉक्टरांचा सल्ला

