दिवसाची सुरुवात चांगली होईल प्रसंगावधान राखणे आवश्यक
उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकाग्रता आवश्यक, दिवस चांगला जाईल
बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेली कामे आज मार्गी लागू शकतात
आप्तस्वकीयांच्या भेटीने आनंद होईल, वातावरण चांगले राहील
दिवस चांगला जाईल, शुभवार्ता मिळू शकते
उत्तम दिवस आहे, निर्णय विचारपूर्वक घ्या
पैशांची देवाणघेवाण करताना जपून, चुका होऊ शकतात
दिवस चांगला जाईल, आरोग्य उत्तम राहील
दुपारनंतर शुभकाळ सुरू होईल महत्वाचे निर्णय घेऊ शकाल
मध्यम फलदायी दिवस आहे व्यवहारात गुंतू नका
कष्टाचे फळ मिळू शकते जिद्द सोडू नका
दिवस शुभ आहे, निकटवर्तीयांची साथ लाभेल
