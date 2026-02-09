जाणून घ्या, बारा राशींचे राशीभविष्य

09 February 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

दिवसाची सुरुवात चांगली होईल प्रसंगावधान राखणे आवश्यक

मेष

Picture Credit: Canva

उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकाग्रता आवश्यक, दिवस चांगला जाईल

वृषभ

Picture Credit: Canva

बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेली कामे आज मार्गी लागू शकतात

मिथुन

Picture Credit: Canva

आप्तस्वकीयांच्या भेटीने आनंद  होईल, वातावरण चांगले राहील

कर्क

Picture Credit: Canva

दिवस चांगला जाईल, शुभवार्ता मिळू शकते

सिंह

Picture Credit: Canva

उत्तम दिवस आहे, निर्णय विचारपूर्वक घ्या

कन्या

Picture Credit: Canva

पैशांची देवाणघेवाण करताना जपून, चुका होऊ शकतात

तूळ

Picture Credit: Canva

दिवस चांगला जाईल, आरोग्य उत्तम राहील

वृश्चिक

Picture Credit: Canva

दुपारनंतर शुभकाळ सुरू होईल महत्वाचे निर्णय घेऊ शकाल

धनु

Picture Credit: Canva

मध्यम फलदायी दिवस आहे व्यवहारात गुंतू नका

मकर

Picture Credit: Canva

कष्टाचे फळ मिळू शकते जिद्द सोडू नका

कुंभ

Picture Credit: Canva

दिवस शुभ आहे, निकटवर्तीयांची साथ लाभेल

मीन

Picture Credit: Canva

बजेटमधील 'टॉप 10' टू व्हिलर्स, किंमत किती?

पुढे वाचा