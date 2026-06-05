जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

05 June 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल राहील.

मेष

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कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल.

वृषभ

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वादाचे प्रसंग टाळा आणि आरोग्याची विशेष काळजी घ्या.

मिथुन

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धनलाभाची शक्यता आहे, मात्र खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल.

कर्क

Picture Credit: Canva

नोकरीच्या नवीन संधी किंवा एखादी आनंदाची बातमी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

सिंह

Picture Credit: Canva

तुमचा प्रवास आनंददायी होईल.

 कन्या

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आर्थिक स्थिती मजबूत राहील.

 तूळ

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आजच्या दिवशी आर्थिक निर्णय घेताना काळजी घ्या.

वृश्चिक

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नवे आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील.

धनु

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आजचा दिवस कष्टाचा असू शकतो, परंतु संध्याकाळपर्यंत परिस्थिती सुधारेल.

मकर

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आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

कुंभ

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वरिष्ठांकडून कौतुक होईल.

मीन

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