जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

12 June 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

नोकरी आणि व्यवसायात नफा वाढेल

मेष

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जोडीदारासोबत शॉपिंगला जावे लागेल

वृषभ

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आजचे नियोजनबद्ध काम करणे फायद्याचे ठरेल.

मिथुन

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घरातील गोष्टींमध्ये सावध राहा

कर्क

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भागीदाराशी समजुतीने घ्यावे。 पचनाच्या तक्रारी संभवतात。

सिंह

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कामाचा ताण अधिक जाणवेल

 कन्या

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आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.

 तूळ

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जवळच्या व्यक्ती किंवा जोडीदारासोबत किरकोळ वाद होण्याची शक्यता आहे

वृश्चिक

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आजचा दिवस साहसी आणि उत्साही असेल

धनु

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कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील..

मकर

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नवीन विचार आणि विकासाचे मार्ग उघडतील

कुंभ

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आरोग्याची काळजी घ्या. मानसिक शांतता लाभेल.

मीन

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