जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

13 March 2026

Author: वेद बर्वे

आत्मविश्वासाने वाटचाल सुरु राहील

मेष

वडिलोपार्जित व्यवसायात नवी गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल

वृषभ

नोकरीत गैरसमज होऊ शकतात

मिथुन

काही बाबतीत तडजोड करावी लागू शकते

कर्क

प्रवासामध्ये सतर्क राहण्याची गरज

सिंह

व्यवसायामध्ये अनुकूलता राहील

 कन्या

कामाचे योग्य नियोजन करा

 तूळ

नोकरीच्या ठिकाणी स्पर्धा वाढू शकते

वृश्चिक

सोने-चांदीच्या व्यवहारांत पडू नका

धनु

प्रकृतीकडे नीट लक्ष द्या

मकर

नवविवाहितांना आनंदवार्ता मिळू शकते

कुंभ

घरातील सदस्यांना विश्वासात घेऊन कामे करा

मीन

