हिवाळ्यात कलिंगड खाण्याचे काय आहेत फायदे 

Lifestyle

11 March 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

प्रत्येक मोसमामध्ये वेगवेगळे फळ महत्त्वाची असतात. ज्यांचा समावेश आपल्या आहारामध्ये केल्याने हिवाळा किंवा थंडीत निरोगी रहाण्यास मदत होते.

मोसमी फळ

उन्हाळ्याच्या हंगामात आंबा, लिची, पीच, खरबूज आणि टरबूज ही फळे उपलब्ध असतात. ही सर्व फळे फायदेशीर आहेत. पण टरबूज हे असे फळ आहे जे पोषक तत्वांसह पाण्यानेही समृद्ध आहे.

हिवाळ्यातील फळ

कलिंगडामध्ये 91.4 प्रतिशत पाणी असते. यामध्ये विटामिन सी, फोलेट, बी 6, बी 1, विटामिन ए आणि थोड्या प्रमाणात विटामिन ई देखील असते.

कलिंगडामधील विटामिन 

कलिंगडामध्ये आयरन, कॅल्शिअम, मॅग्नेशियम, सोडियम,   जिंक, कॉपर, मॅग्नीज आणि फ्लोराईड यांसारखे मिनरल्स असतात.

कलिंगडामधील मिनरल्स

इतर पोषक तत्व 

कलिंगडामध्ये थोड्या प्रमाणात प्रथिने, फायबरचे प्रमाण असते. याव्यतिरिक्त कोलीन, कैरोटीन बीटा, लाइकोपीन, ल्यूटिन जेक्सैंथिन सारखे पोषक तत्व असतात.

हिवाळ्यात कलिंगड खाल्ल्याने तुमचे शरीर हाइड्रेट राहते. हे पाण्याची कमतरता कमी करते. याव्यतिरिक्त हे डायजेशन, त्वचा, हृदय इत्यादीसाठी फायदेशीर आहे.

कलिंगडाचे फायदे

कलिंगड खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवा. यामध्ये फिकट पिवळा किंवा वाईट चिन्ह असेल तर ते पिकले आहे. भरीव आणि जड आवाज येत असेल तर त्यात पाणी आहे.

असे खरेदी करा कलिंगड

