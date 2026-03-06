जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

06 March 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

चटकन कुणावर विश्वास ठेवू नका

मेष

लहान प्रवासाचे योग संभवतात

वृषभ

आर्थिक व्यवहार जपून करा

मिथुन

सिक्रेट कुणाशी शेअर करु नका

कर्क

आज दिवस आनंददायी राहील

सिंह

बँकेचे व्यवहार सतर्कपणे करा

कन्या

मित्र-परिवारासोबत वेळ  चांगला जाईल

 तूळ

प्रेमाच्या मृगजळाला फसू नका

वृश्चिक

संमिश्र फलदायी दिवस

धनु

आई-वडिलांच्या सेवेची संधी लाभेल

मकर

कुठलाही निर्णय घेण्याआधी सारासार विचार करा

कुंभ

संताप टाळा, नुकसान होऊ शकते

मीन

