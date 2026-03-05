चिकन की मटण; उन्हाळ्यात काय जास्त बाधक?चिकन की मटण, गरमीत \nकाय जास्त बाधक? Health 05 March 2026 Author: वेद बर्वे तुलना पाहुया, चिकन vs मटणची \nपद्धतशीर तुलना Picture Credit: Pinterest चिकनमध्ये फॅट कमी असते, पण मटणमध्ये जास्त फॅट असल्याने उन्हाळ्यात हेवी होऊ शकते फॅट कंटेंट Picture Credit: Pinterest चिकन हलके आणि पटकन पचते; मटण पचायला जास्त वेळ लागतो पचन Picture Credit: Pinterest मटण “हिट” वाढवणारे अन्न मानले जाते, त्यामुळे शरीराला अधिक उष्णता जाणवू शकते; \nचिकन तुलनेने सौम्य उष्णता Picture Credit: Pinterest मटणमध्ये कॅलरीज जास्त असतात, तर चिकनमध्ये तुलनेने कमी कॅलरीज Picture Credit: Pinterest दोन्हीमध्ये प्रोटीन भरपूर असते; मात्र चिकनमध्ये लीन प्रोटीन जास्त मिळते प्रोटीन Picture Credit: Pinterest मटणमध्ये कोलेस्ट्रॉल जास्त असू शकते; चिकन (विशेषतः ब्रेस्ट) तुलनेने कमी कोलेस्ट्रॉल Picture Credit: Pinterest मटण जास्त खाल्ल्यास उष्णता, जडपणा वा आळस जाणवू शकतो, \nतुलनेने चिकन सौम्य असते शरीरावर परिणाम Picture Credit: Pinterest उन्हाळ्यात मटण कमी आणि \nचिकन मर्यादित प्रमाणात \nखाल्ल्यास आरोग्यासाठी \nफायदेशीर निष्कर्ष Picture Credit: Pinterest विटॅमिन ईचे फायदे आणि ते \nदेणारे नट्स-सीड्स कोणते? पुढे वाचा