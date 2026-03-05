चिकन की मटण, गरमीत काय जास्त बाधक?

Health

05 March 2026

Author:  वेद बर्वे

तुलना

पाहुया, चिकन vs मटणची पद्धतशीर तुलना

चिकनमध्ये फॅट कमी असते, पण मटणमध्ये जास्त फॅट असल्याने उन्हाळ्यात हेवी होऊ शकते

फॅट कंटेंट

चिकन हलके आणि पटकन पचते; मटण पचायला जास्त वेळ लागतो

पचन

मटण “हिट” वाढवणारे अन्न मानले जाते, त्यामुळे शरीराला अधिक उष्णता जाणवू शकते;  चिकन तुलनेने सौम्य

उष्णता

मटणमध्ये कॅलरीज जास्त असतात, तर चिकनमध्ये तुलनेने कमी

कॅलरीज

दोन्हीमध्ये प्रोटीन भरपूर असते; मात्र चिकनमध्ये लीन प्रोटीन जास्त मिळते

प्रोटीन

मटणमध्ये कोलेस्ट्रॉल जास्त असू शकते; चिकन (विशेषतः ब्रेस्ट) तुलनेने कमी

कोलेस्ट्रॉल

मटण जास्त खाल्ल्यास उष्णता, जडपणा वा आळस जाणवू शकतो, तुलनेने चिकन सौम्य असते

शरीरावर परिणाम

उन्हाळ्यात मटण कमी आणि  चिकन मर्यादित प्रमाणात  खाल्ल्यास आरोग्यासाठी  फायदेशीर

निष्कर्ष

